Rabiater Ladendieb

Bietigheim-Bissingen (p). In einem Einkaufszentrum in der Bietigheimer Talstraße hat ein Ladendetektiv am Freitag gegen 18.30 Uhr einen Mann beobachtet, welcher insgesamt neun Flaschen hochprozentigen Alkohols in seinen Rucksack packte und so präparierte, dass beim Verlassen