Markgröningen (p). Zu einem Vortrag mit Kurt John lädt der Kunstverein Markgröningen am Dienstag (27. Oktober) um 19 Uhr in das „Wein-Wind-Meer“ in der Wettegasse 7 in Markgröningen ein. Er geht unter anderem folgenden Fragen nach: Aus welchen Quellen schöpfen

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen