Psychischer Ausnahmezustand

Ditzingen (p). Mit einem aggressiven 32-jährigen Zeitgenossen, der vermutlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation stand, bekamen es Polizeibeamte am Mittwochmorgen in der Bauernstraße in Ditzingen zu tun. Gegen 9.45 Uhr hatte ein 46-Jähriger die Polizei