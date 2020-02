Prügelei in Flüchtlingsunterkunft

Bietigheim-Bissingen (p). Mehrere Streifenwagenbesatzungen waren am Dienstagabend in der Geisinger Straße in Bietigheim-Bissingen eingesetzt, nachdem es gegen 23 Uhr in einer Flüchtlingsunterkunft zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen war.

Als Beamte des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen vor Ort