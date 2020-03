Professoren geben online Feedback

Pforzheim (p). Um Studieninteressierte auch in Zeiten der Coronakrise beraten zu können, bietet die Fakultät der Gestaltung der Hochschule Pforzheim aktuell eine Online-Mappenberatung an. Interessierte haben so weiterhin die Möglichkeit, Feedback zu ihren Zeichnungen zu erhalten. Scans oder Fotos der Zeichnungen können bis Montag (23. März) per E-Mail unter mappenberatung@hs-pforzheim.de eingereicht werden. Nach Sichtung der Mappen geben Professoren am Mittwoch (25. März) telefonisch Rückmeldung. Ausführliche Informationen gibt es unter designpf.hs-pforzheim.de.