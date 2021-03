Bietigheim-Bissingen (p). Auf dem Parkplatz der Post am Bahnhofsplatz in Bissingen ist es am Montag gegen 16.55 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Mercedes CLK und einem VW Golf gekommen. Da die beteiligten Autofahrerinnen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, sucht die Polizei noch Unfallzeugen unter Telefon 0 71 42 / 40 50.