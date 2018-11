Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht

Bietigheim-Bissingen (p). Mutmaßlich beim Rangieren hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 9.45 und 11.30 Uhr ein Auto beschädigt, das in der Kirchheimer Straße in Bietigheim auf einem Parkplatz stand. Nachdem der Unbekannte den Nissan beschädigt hatte, machte er sich kurzerhand davon. Möglicherweise könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lastwagen oder Anhänger handeln. Der hinterlassene Schaden wurde von der Polizei auf etwa 5500 Euro beziffert.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon 0 71 42 / 40 50 entgegen.