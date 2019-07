Polizei sucht nach Unfallverursacher

Bietigheim-Bissingen (p). Ein Schaden von etwa 2500 Euro ist am Montag zwischen 16 und 17 Uhr bei einer Unfallflucht auf einem Parkplatz in der Ellentalstraße in Bietigheim-Bissingen entstanden. Vermutlich touchierte der noch unbekannte Fahrzeuglenker beim Ausparken einen daneben stehenden Audi und machte sich anschließend kurzerhand davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Telefonnummer 0 71 42 / 40 50 zu melden.