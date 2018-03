Polizei findet mögliches Diebesgut

Ludwigsburg (p). In der Nacht zum Sonntag haben Polizisten im Bereich der Straße „Favoritegärten“ in Ludwigsburg eine Personenkontrolle durchgeführt und sind dabei möglicherweise auf Diebesgut gestoßen. Der Kontrollierte, ein 51 Jahre alter Mann, der zu Fuß in Richtung Marienstraße unterwegs war, führte Werkzeug, Gartenutensilien und Alkoholika mit, deren Herkunft er nicht plausibel belegen konnte. Die Gegenstände wurden zunächst beschlagnahmt, da es sich um Diebesgut handeln könnte.