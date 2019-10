Polizei fahndet nach flüchtigem Fahrer

Drucken Hochdorf (p). Eine 77-jährige Autofahrerin hat am Montagvormittag mehrere Verkehrsunfälle in Hochdorf verursacht. Zunächst wurde der Polizei gegen 7.15 Uhr ein Unfallgeschehen in der Theodor-Heuss-Straße gemeldet. Ein Kleintransporter der Marke Ford war zu weit nach links gefahren... »