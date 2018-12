Pinocchio als Musical

Ludwigsburg (p). Im Forum am Schlosspark in Ludwigsburg wird am Donnerstag (27. Dezember) von 16 bis 18 Uhr das Musical „Pinocchio“ für Kinder ab vier Jahren aufgeführt. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen wie dem VKZ-Reisebüro.