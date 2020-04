Drucken Bietigheim-Bissingen (p). Vermutlich, weil sie sich alkoholisiert hinter das Steuer ihres Pkw gesetzt hatte, ist eine 45 Jahre alte Mercedes-Fahrerin am Donnerstag gegen 13.45 Uhr in der Prinz-Eugen-Straße in Bietigheim-Bissingen in einen Unfall verwickelt worden. Die Frau... »