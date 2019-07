Pedelec-Fahrerin wird schwer verletzt

Großbottwar (p). Am Samstag gegen 12.50 Uhr haben Ersthelfer bei Großbottwar eine nicht ansprechbare 54-jährige Pedelec-Fahrerin auf einem Feldweg parallel zur L 1100 in Richtung Höpfigheim gefunden. Die Dame war vermutlich auf der Strecke bergab ohne Fremdeinwirkung gestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Pedelec beträgt circa 50 Euro.