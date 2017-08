Pedelec-Fahrer stoßen zusammen

Ludwigsburg (p). Ein schwer- und ein leichtverletzter Pedelec-Fahrer sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 9.25 Uhr in der Neckartalstraße in Ludwigsburg-Neckarweihingen ereignet hat. Ein 86-Jähriger war in einer Kurve vermutlich zu weit links unterwegs. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 44-jährigen Radler. Der Senior stürzte. Er erlitt schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Der 44-Jährige wurde nur leicht verletzt.