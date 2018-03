Passionsmusik in der Kirche

Bietigheim-Bissingen (p). In der katholischen Kirche Sankt Laurentius in Bietigheim findet am Sonntag (11. März) um 18 Uhr ein besonderes Passionskonzert statt. Zur Aufführung kommt die „Johannes-Passion“ von Johann Sebastian Bach. Die Kantorei an Sankt Laurentius wird begleitet von Mitgliedern der Stuttgarter Sinfonieorchester und überregional bekannten Solisten. Die Leitung hat Dekanatskantor Jürgen Benkö. Der Eintritt kostet 20 Euro, für Schüler 16 Euro.