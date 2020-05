Passanten stoppen Dieb

Mühlacker (p). In einem Einkaufszentrum in der Kanalstraße in Mühlacker ist am Freitagabend gegen 19 Uhr ein 46-Jähriger festgenommen worden, der versucht hatte, mehrere Flaschen hochprozentiger Alkoholika zu stehlen. Der 46-Jährige bezahlte einen kleineren Einkauf an