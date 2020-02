Passanten entdecken Leiche in der Enz

Drucken An Fasching geschlossen Enzkreis (LE). Das Landratsamt des Enzkreises in Pforzheim bleibt am Faschingsdienstag (25. Februar) am Nachmittag geschlossen. Das gilt für alle Dienststellen in der Zähringerallee, in der Östlichen, in der Stuttgarter Straße, in der Luisen-... »