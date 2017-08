Drucken Enzkreis (LE). Bei der Ganztageslehrfahrt des Landwirtschaftsamtes und des Vereins landwirtschaftlicher Fachbildung Enzkreis (VLF) nach Ludwigsburg und Backnang-Neuschöntal am 27. September sind noch einige Plätze frei. Abfahrt ist um 8 Uhr am Landratsamt Enzkreis in der Güterstraße... »