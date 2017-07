Drucken Mühlacker/Niefern. Annähernd sechs Jahre ist es her, dass die ehemalige Robert Sihn GmbH in Niefern/Mühlacker ins Schlingern geraten und in die Insolvenz gegangen ist. Seit 2012, als neue Gesellschafter das marode Unternehmen übernommen hatten, wurde das Unternehmen... »