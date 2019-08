Orgelkonzert mit Angela Metzger

Ludwigsburg (p). Beim Orgelsommer ist am Sonntag (18. August) um 18 Uhr Angela Metzger aus München an der Klais-Orgel in der Stadtkirche Ludwigsburg zu hören. Sie spielt unter anderem Stücke von Zsigmond Szathmary, Robert Schumann sowie Präludium und Fuge Es-Dur BWV 552 von Johann Sebastian Bach. Der Eintritt beträgt zwölf Euro. Karten gibt es an der Abendkasse.