Optimale Bedingungen für die Fahrradausbildung

Drucken Bietigheim-Bissingen (p). Am Beruflichen Schulzentrum Bietigheim-Bissingen haben an der Kaufmännischen und an der Gewerblichen Berufsschule die Abschlussprüfungen stattgefunden. Von der Kaufmännischen Berufsschule haben insgesamt 152 Schülerinnen und Schüler teilgenommen, von der Gewerblichen Berufsschule 92 Schülerinnen und Schüler.... »