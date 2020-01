Drucken Falsche Polizisten festgenommen Korntal-Münchingen (p). Drei Tatverdächtige sind am Donnerstag gegen 14 Uhr vorläufig festgenommen, nachdem sie sich zuvor wohl als Polizeibeamte ausgegeben hatten und in Korntal-Münchingen 30 000 Euro abholen wollten. Ein 72-Jähriger erhielt am Mittwochabend einen... »