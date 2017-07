Obstipation: Was tun bei Verstopfung?

Bietigheim-Bissingen (p). In einer Informationsveranstaltung in der Cafeteria des Krankenhauses Bietigheim-Vaihingen am Montag (17. Juli) um 18 Uhr geht Dr. Marc Müller in seinem Vortrag auf die Funktionen und Erkrankungen von Magen und Darm ein. Der Eintritt ist kostenlos.

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen