Enzkreis (LE): Zur Abschlussveranstaltung des „Rebhuhn-Schutzprojektes im Heckengäu“ lädt der Landschaftserhaltungsverband Enzkreis (kurz: LEV) alle Interessierten am Mittwoch (20. November) ab 19 Uhr in die Stadtbibliothek in Heimsheim ein. Kofinanziert durch Leader Heckengäu und unterstützt von den Gemeinden Neuhausen, Tiefenbronn

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen