Ludwigsburg (p). Am Samstag hatte die Band The Leonard-Cohen-Project bereits einen Auftritt auf dem Ludwigsburger Wochenmarkt. Nun kommt sie erneut auf den Marktplatz: Am Samstag (26. August) um 10 Uhr präsentieren Thomas Schmolz (Gitarre), Jürgen Gutmann (Gitarre und Gesang) und Manuel Dempfle (Gitarre und Gesang) am Marktplatzbrunnen Lieder des kanadischen Musikers und Schriftstellers Leonard Cohen aus dem Album „Songs of Love and Hate“ aus dem Jahr 1971.