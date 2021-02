Drucken Maulbronn (os/LE). Zum letzten Mal will der Enzkreis seine Deponie am Maulbronner Hamberg um einen dann sechsten Abschnitt erweitern. Für den Kreistag vorberatend gab der Umwelt- und Verkehrsausschuss in seiner digital abgehaltenen Sitzung am Montag grünes Licht... »