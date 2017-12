Neujahrskonzert in der Kirche

Bietigheim-Bissingen (p). Klangvoll wird das neue Jahr am Sonntag (7. Januar) ab 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Laurentius am Uhlandplatz 1 in Bietigheim-Bissingen begrüßt.

„Andächtige Stille, dann erhebt sich die Musik: eine Harmonie von Trompete, Orgel und