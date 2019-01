Neues Programm der Erwachsenenbildung

Drucken Mühlacker (p). Einen etwas anderen katholischen Gottesdienst gibt es am Sonntag (20. Januar) um 10 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche in Mühlacker. Gefeiert wird im Ritus der syro-malankarischen Kirche, der seit den ersten christlichen Zeiten im Südwesten Indiens... »