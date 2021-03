Neuerliche Einschränkungen im Enzkreis

Enzkreis (LE). Laut Landesgesundheitsamt und einer entsprechenden Allgemeinverfügung des Landratsamts im Enzkreis, bei dem auch das Gesundheitsamt angesiedelt ist, ist am Donnerstag im Enzkreis am dritten Tag in Folge der Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen