Nach nächtlichem Regen sei die Straße nur zur Hälfte nass, wie mit einem Lineal gezogen, schreibt Eva Schwenk-Fischer aus Enzweihingen zu ihrem Foto. Ob es sich um unterschiedliches Belagsmaterial handeln könne? Dies scheidet laut den Tiefbauern der Stadt aus, aber sie bieten folgende mögliche Erklärungen an: Die auf dem Bild trockene Fahrbahnhälfte ist vermutlich die Hauptfahrspur und trocknet daher schneller ab als die Fahrbahnhälfte, auf der parkende Autos stehen. Auch am höheren Quergefälle der trockenen Fahrbahnhälfte könnte es liegen. Oder an einer Kombination aus beidem.