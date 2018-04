Vergangenen Samstag folgte fast die komplette Tischtennisabteilung des TSV Nussdorf der Einladung ihres Abteilungleiters Felix Kühnle zur kirchlichen Trauung in den Schwarzwald. Nach dem Ja-Wort zwischen Jelena und Felix Kühnle zeigte der in Nussdorf an Nr. 1 spielende Topspieler der Kreisliga A, dass er nicht nur an der Platte eine gute Figur abgibt. Er hat dann auch bei der Hochzeitsfeier im Parkhotel auf der Tanzfläche bis in die Morgenstunden seine Ausdauer bewiesen, wobei auch seine Tischtenniskameraden eine Konditionseinheit absolvierten. Foto: p