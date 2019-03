Musik über Glaube und Liebe

Ludwigsburg (p). Das evangelische Bezirkskantorat Ludwigsburg veranstaltet am Sonntag (24. März) um 18 Uhr in der Ludwigsburger Friedenskirche ein Konzert mit Musik von Johann Sebastian Bach. Aufgeführt wird das Oratorium „Glaube – Liebe – Hoffnung“, das der Bezirkskantor Fabian Wöhrle aus 24 verschiedenen Bachkantatensätzen zu einem abendfüllenden Großwerk zusammengestellt hat. Ausgeführt wird das Konzert vom Ludwigsburger Katharinenensemble. Karten (Preis: 18 Euro) gibt es im Vorverkauf bei Thabea-Floristik und an der Abendkasse.