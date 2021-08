Mühlacker (p). Die Messe in Mühlacker, die am 25. und 26. September in und um die Enztalsporthalle im Käppele stattfinden sollte (die VKZ berichtete gestern), wird nun doch verschoben. Aufgrund der unsicheren Pandemie-Situation wird die Gewerbeschau in das Frühjahr 2022 verlegt. Der voraussichtliche Termin ist der 9. und 10. April.