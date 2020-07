Motorradfahrerin verletzt

Ditzingen (p). Schwer verletzt wurde am Montag eine 50-jährige Motorrad-Fahrschülerin bei einem Verkehrsunfall auf der L 1177 bei Ditzingen. Sie war gegen 13 Uhr von der A 81 in Richtung Weissach unterwegs. Im Kreisverkehr an der Einmündung der L 1137