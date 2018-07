Motorradfahrer stürzt schwer

Löchgau (p). Ein 38-jähriger Motorradfahrer fuhr am Freitag gegen 20.45 Uhr auf der Landesstraße L 1115 von Besigheim in Richtung Löchgau. In einer Linkskurve auf Höhe der Einmündung der Besigheimer Straße in Löchgau kam er