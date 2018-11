Drucken Ludwigsburg (p). In der Zeit zwischen Freitagabend, 20.30 Uhr, und Samstagmorgen, 8.45 Uhr, haben Autoknacker in Ludwigsburg zugeschlagen. Die Täter hebelten zunächst das Schloss an der Hecktüre eines in der Nordstraße geparkten Daimler Sprinter auf. Anschließend stahlen... »