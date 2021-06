Drucken Bietigheim-Bissingen (red). Kühe auf der Alp, Berghänge voller Ziegen, Hirten bei der Pause – das Tierleben in den Davoser Alpen ist in der Städtischen Galerie in Bietigheim-Bissingen (Hauptstraße 60-64) zu sehen. Vom 26. Juni bis 3. Oktober... »