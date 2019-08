Mit Fischen laufen und naschen erwünscht

Drucken Autoknacker macht Beute Bietigheim-Bissingen (p). An einem in der Enzstraße in Untermberg geparkten VW Polo hat ein bislang unbekannter Täter am Donnerstag zwischen 15.30 und 16.30 Uhr die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Nach Entriegeln des Kofferraums stahl... »