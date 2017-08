Mit dem Rad zu Orten der Mobilität

Ludwigsburg (p). Auf dem Rad oder Pedelec geht es am 2. September um 10 Uhr mit Christian Volkmer zu Ludwigsburger Orten der Mobilität und Energiegewinnung. Die Stationen der 15 Kilometer langen Nachhaltigkeitstour sind unter anderem das Holzheizkraftwerk, das Wissenszentrum Energie, das Gartenprojekt „Grünes Zimmer“ und das Neubaugebiet Hartenecker Höhe. Die etwa zweistündige Tour startet an der Radstation am Bahnhof-Westausgang. Dort können bei Bedarf Räder oder Pedelecs ausgeliehen werden. Der Kartenpreis beträgt neun Euro.