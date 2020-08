Mit Bierkrug zugeschlagen

Bietigheim-Bissingen (p). In der Bahnhofsgaststätte in Bietigheim-Bissingen ist es am Montagmorgen gegen 9 Uhr erst zu einem Raub und dann zu einer räuberischen Erpressung durch ein und denselben Tatverdächtigen gekommen. Ein 22-Jähriger bat einen 45-Jährigen zunächst