Drucken Kantate in der Friedenskirche Bietigheim-Bissingen (p). In der Bietigheimer Friedenskirche findet am Sonntag (25. November) um 10 Uhr ein Gottesdienst mit der Kantate „Ich habe genug“ von Johann Sebastian Bach statt. Heike Wörnle (Sopran) und Heike Nicodemus... »