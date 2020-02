„Meine Welt dreht sich nun anders“

Freudental (oh). Es beginnt im Januar 2017 mit einem Zucken im linken Oberarm. Sporadisch meldet sich die Muskelschwäche im Abstand einiger Wochen, dauert aber dann einige Tage an. Ein Ärzte-Marathon schließt sich an: Hausarzt, Neurologe, Umweltmediziner, alle rätseln, während sich

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen