Mehrheit im Gemeindehaus ist gegen das Tempolimit

Drucken Mühlhausen (pfi). Wenn in den Faschingshochburgen der Republik Tausende den Höhepunkt der fünften Jahreszeit feiern, findet in Mühlhausen traditionell der Kinder- und Jungschartag statt. Am kommenden Dienstag (5. März) zwischen 10.30 Uhr und 16 Uhr erwartet die... »