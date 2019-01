Ludwigsburg (p). Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf glatten Straßen ist es in den Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen am Freitag zwischen 15 und 24 Uhr zu etwa 25 Unfällen mit einem Gesamtschaden von circa 100 000 Euro gekommen. Sieben Personen wurden teils schwer verletzt. Im Kreis Ludwigsburg kam es in Marbach, Löchgau und Freiberg zu drei Unfällen mit insgesamt zwei Schwer- und drei Leichtverletzten und 16 000 Euro Schaden.