Mehr Zeit für individuelle Interessen der Bewohner

Von Norbert Kollros

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben auch die Betreuerteams der Wohnheime der Lebenshilfe Vaihingen-Mühlacker in Lomersheim und Kleinglattbach und allen voran Geschäftsführerin Sandra Sailer vor zuvor ungeahnte Herausforderungen gestellt.

Kleinglattbach/Lormersheim. Quasi von heute auf morgen mussten neue Strukturen für den Heimbetrieb erarbeitet werden, etwa vor dem Hintergrund, dass die Bewohner das Gelände ihrer Einrichtung nicht mehr verlassen dürfen. Seit Mitte März sind die beiden Wohnheime nunmehr im „Corona-Modus“ und „wir wissen heute noch nicht, wie lange dieser Zustand noch anhalten wird“, und noch weniger, wann nach Corona wieder Normalität eintrete, sagt Geschäftsführerin Sandra Sailer. In der zweiten März-Woche – jener, in der schon Bars und reine Kneipen geschlossen bleiben mussten – habe man sich gedanklich darauf vorbereitet, was in Kürze eintreten könnte, auch im Benehmen mit anderen Trägern von Wohn- und Pflegeheimen.

Das folgende Wochenende 14. und 15. März habe dann den vielzitierten „Shutdown“ eingeläutet. Die Folge: Heimbewohner mussten in ihrer Einrichtung bleiben, die Werkstätten für behinderte Menschen wurden geschlossen, Besuchsverbote erlassen, etwa für Angehörige aber auch externe Therapeuten, sofern nicht medizinisch angesagt. Storniert sind auch externe Freizeitangebote wie Hallenbadbesuche, Reiten, Tischtennis beim TSV Großglattbach oder auch Ausflüge.

Intern habe man Vorkehrungen getroffen, damit sich die 24 Bewohner der drei Wohngruppen in Lomersheim nicht vermengen, um mögliche Virusübertragungen zu unterbinden. Im Garten freilich sei dies nicht so einfach zu bewerkstelligen, da achte man zumindest auf die Einhaltung der Abstandsregelung. In Kleinglattbach sei die Situation etwas anders, dort gebe es eine 15-köpfige Gruppe, die aus organisatorischen Gründen nicht geteilt werden könne.

Und wie muss man sich nun zu Corona-Zeiten das Leben in den beiden Wohnheimen vorstellen? „Im Moment, wie eine lange Urlaubsperiode“, meint Sandra Sailer. Und die meisten der Bewohner kämen mit der Situation zurecht, zumindest noch. Klar würden einige ihre Werkstatt vermissen, andere wiederum würden es genießen, morgens länger ausschlafen zu können und nicht um 8 Uhr in den Shuttle-Bus steigen zu müssen.

Die in den Häusern erhöhten Hygieneschutzmaßnahmen, wie Kontaktbeschränkungen und Ausgangsverbot, hätten immerhin bewirkt, dass in beiden Häusern bislang noch kein Verdachts- oder gar Infektionsfall aufgetreten sei. Indes seien die Mitarbeiter – in Lomersheim rund 20, in Kleinglattbach 15 – in der Betreuung der Bewohner sowie in der Hauswirtschaft und -technik auch alle dazu aufgefordert, im privaten Umfeld Hygienevorschriften penibel einzuhalten.

Unterstützt werde das Stammpersonal durch Mitarbeiter der Lebenshilfe, die regulär in den eigenen Kindergärten oder im Bereich der Offenen Hilfen eingesetzt seien. Sie arbeiten unter anderem in der Hauswirtschaft mit oder fahren auch Essen aus zu Klienten, die normalerweise die jetzt geschlossenen Wohntreffs in Mühlacker oder Vaihingen besuchen.

„Wir sind überzeugt, pragmatische Lösungen zur Bewältigung dieser Krise gefunden zu haben“, meint die Geschäftsführerin im Rückblick auf die vergangenen vier, fünf Wochen. Und durch die anhaltend freundliche Witterung könnten sich die Bewohner auch viel in der frischen Luft in den großzügigen Gärten der Wohneinrichtungen aufhalten. Und die Mitarbeiter würden von „entschleunigten“ Abläufen berichten: Man habe derzeit einfach mehr Zeit, um auf die individuellen Interessen der Bewohner einzugehen, sie eher mit alltäglichen, einfachen Dingen zu beschäftigen, etwa den aktuell blühenden Frühjahrsblumen. Und etliche der Bewohner seien auch durchaus wissbegierig und würden die Berichte im Fernsehen über die Pandemie verfolgen.