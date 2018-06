Drucken Ludwigsburg (p). Im Schloss Ludwigsburg werden am Wochenende mehrere Sonderführungen angeboten. Seit dem 18. Jahrhundert gab es die Porzellanherstellung in Ludwigsburg: In der Manufaktur, die Herzog Carl Eugen, ein Liebhaber aller luxuriösen Künste, gegründet hatte, entstanden absolute... »