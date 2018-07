Ludwigsburg (p). Mit einem aggressiven 22-Jährigen hatten es Polizeibeamte am Dienstagmorgen in Ludwigsburg zu tun. Der verhaltensauffällige 22-Jährige hielt sich zuvor in der Notfallpraxis des Klinikums auf und sollte dort in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen werden. Er wurde jedoch aggressiv

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen