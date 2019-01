Murr (p). Aus bislang noch unklarer Ursache hat es in der Nacht zum Montag in einer Wohnung in der Silcherstraße in Murr gebrannt. In dem Feuer kam ein 53-jähriger Bewohner ums Leben, teilte die Polizei mit. Ansonsten wurde niemand verletzt

