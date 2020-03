Mann feuert mit Softairwaffe

Gerlingen (p). Ein Spezialeinsatzkommando des Polizeipräsidiums Einsatz hat am Montag gegen 1.30 Uhr in Gerlingen in der Siemensstraße einen 43 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Diesem Einsatz ging eine verdächtige Wahrnehmung voraus. Anwohner hatten