Mann attackiert Polizeibeamte

Ludwigsburg (p). Wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte hat sich ein 29-jähriger Mann nach seinem Verhalten am Donnerstag gegen 9.40 Uhr im Bereich des Arsenalplatzes in Ludwigsburg zu verantworten. Eine Streife wollte den Mann kontrollieren. Als die Beamten ihn ansprachen, wurden sie sofort von dem 29-Jährigen angegriffen und mussten ihn zu Boden bringen. Hierbei biss der Tatverdächtige einen der beiden Polizeibeamten in die Brust. Da er laut eigenen Angaben an einer ansteckenden Krankheit leidet, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.